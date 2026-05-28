Un’inedita lettera scritta dalla principessa Diana durante la luna di miele con il re sarà messa all’asta da Gorringe’s. La lettera, mai pubblicata prima, sarà venduta al miglior offerente. La data dell’asta non è ancora stata comunicata. La missiva è stata scritta durante il periodo di nozze e rappresenta un documento privato della principessa. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita riguardo al contenuto o alle condizioni dell’originale.

Un’inedita lettera della principessa Diana, scritta durante la luna di miele con Re Carlo, sarà battuta all’asta da Gorringe’s. Dopo il matrimonio nella Cattedrale di St. Paul il 29 luglio 1981, i neosposi partirono in viaggio di nozze a bordo dello yacht reale Britannia, facendo tappa in Egitto e nelle isole della Grecia, per poi fare ritorno al Castello di Balmoral. “Con sole a non finire e, per fortuna, mare calmo. Ora siamo in Scozia e ci resteremo fino alla fine di ottobre, il che per noi è una vera gioia: adoro stare all’aria aperta tutto il giorno e detesto Londra!”, ha scritto Lady Diana, come riporta il Telegraph. “È meraviglioso essere sposati – credo si possa dire con certezza dopo due mesi”, continua. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - All’asta la lettera scritta da Lady Diana durante la luna di miele con Re Carlo

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Princess Dianas Lost Letter to Prince William Finally Revealed

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Una lettera privata di Re Carlo, rimasta nascosta per quasi quarant’anni, riporta alla luce il legame profondo tra il sovrano britannico e il suo Labrador Harvey. Il cane, presenza costante nella vita dell’allora Principe di Galles, fu affidato a un collaboratore della x.com

La lettera di Lady Diana svelata rivela come si sentisse realmente riguardo al suo matrimonio con il principe Carlo due mesi dopo essersi sposati reddit

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