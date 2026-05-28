Una lettera scritta durante la luna di miele con il principe Carlo sarà messa all’asta. La missiva, risalente a diversi anni fa, è stata recentemente resa pubblica e sarà venduta in un’asta dedicata a documenti storici. Le informazioni contenute nel documento sono ancora sconosciute, ma la sua vendita ha attirato l’attenzione di collezionisti e appassionati. La lettera si aggiunge a una serie di oggetti e testimonianze legate a Lady Diana che continuano a suscitare interesse.

A distanza di anni dalla sua morte, Lady Diana continua a far discutere e a destare curiosità, ma soprattutto a sorprendere. Questa volta lo fa con una lettera, inedita, scritta durante la luna di miele con Carlo e inviata ad un’amica, in cui si confida e racconta le sue emozioni in quei giorni così particolari per lei. Quanto vale la lettera di Lady Diana all’asta. La lettera privata è un frammento che ci racconta il passato di Lady Diana, ma soprattutto fa luce sulla sua personalità così fragile e romantica, poco adatta al cinismo di corte. La missiva è stata scritta su una carta intestata che riporta lo stemma reale e finirà in vendita presso la casa d’asta Gorringe’s il prossimo luglio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lady Diana, finisce all’asta la lettera scritta durante la luna di miele con Carlo

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Hired bodyguard is a tycoon Betrayed heiress survives! Identity reveal makes the city kneel!

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