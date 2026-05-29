Caso Almasri la Cedu apre un fascicolo contro l'Italia | presentati due ricorsi da due vittime di torture in Libia
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha avviato un procedimento prioritario contro l’Italia, relativo a due ricorsi presentati da vittime di torture in Libia. Le persone coinvolte hanno denunciato maltrattamenti durante il periodo di detenzione nel paese africano, e ora chiedono tutela alla Corte. La procedura si concentra sui presunti abusi e sulla gestione delle pratiche di respingimento e rimpatrio. L'apertura del fascicolo rappresenta un passo formale nel procedimento giudiziario contro le eventuali responsabilità italiane.
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha aperto un procedimento prioritario contro l'Italia per il mancato arresto e il rapido rimpatrio di Almasri, l'ex capo della polizia libica ricercato dalla Cpi per crimini contro l'umanità; la decisione accoglie il ricorso di due ex detenuti vittime di torture e riaccende lo scontro politico a Roma, con le opposizioni che accusano il governo di aver protetto un torturatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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