Caso Almasri la Cedu apre un fascicolo contro l'Italia | presentati due ricorsi da due vittime di torture in Libia

Notizia in breve

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha avviato un procedimento prioritario contro l’Italia, relativo a due ricorsi presentati da vittime di torture in Libia. Le persone coinvolte hanno denunciato maltrattamenti durante il periodo di detenzione nel paese africano, e ora chiedono tutela alla Corte. La procedura si concentra sui presunti abusi e sulla gestione delle pratiche di respingimento e rimpatrio. L'apertura del fascicolo rappresenta un passo formale nel procedimento giudiziario contro le eventuali responsabilità italiane.