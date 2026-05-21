Almasri fa ricorso contro la Cpi

La difesa di un generale libico ha presentato ricorso contro la Corte penale internazionale, contestando la validità del procedimento avviato nei suoi confronti. La causa riguarda presunti crimini contro l’umanità e altri reati ancora da chiarire. La decisione segue le accuse rivolte all’imputato e la procedura giudiziaria in corso. La questione si inserisce in un procedimento internazionale che coinvolge questioni di giustizia e responsabilità. Finora, non sono state rese note ulteriori informazioni sulle motivazioni del ricorso.

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Il ricorso La difesa del generale libico contro l'ammissibilità del procedimento aperto nei suoi confronti dalla Corte penale internazionale Il ricorso La difesa del generale libico contro l'ammissibilità del procedimento aperto nei suoi confronti dalla Corte penale internazionale La difesa del generale libico OSama Almasri ha presentatore presente contro l’ammissibilità del procedimento aperto nei suoi confronti dalla Corte penale internazionale per presunti crimini contro l’umanità e crimini di guerra commessi in Libia. Secondo i legali, che citano gli articoli 17 e 19 dello Statuto di Roma, il caso dovrebbe essere trattato dalle autorità libiche e non dalla Corte dell’Aja. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Almasri fa ricorso contro la Cpi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Libia, Almasri presenta ricorso contro la Corte Penale InternazionaleIl generale libico Osama Almasri ha presentato un ricorso alla Corte Penale Internazionale dove contesta l’ammissibilità del procedimento aperto nei... Leggi anche: Almasri presenta ricorso contro la Corte penale internazionale: "Il caso sia giudicato in Libia" Almasri fa ricorso contro la Cpi e chiede di essere giudicato in Libia l.euronews.com/KiAT x.com Generale Almasri fa ricorso contro la Corte dell'Aja e chiede di essere giudicato a TripoliIl generale libico Almasri ha fatto ricorso alla Corte dell’Aja per bloccare il processo a suo carico per crimini di guerra. La difesa chiede che il caso passi alla Libia. Sulla vicenda pesa la decisi ... msn.com Almasri, ricorso contro CPI: vuole essere processato in LibiaUna nuova mossa della difesa di Almasri. I legali del generale libico hanno presentato un ricorso contro l'ammissibilità del procedimento aperto nei suoi confronti dalla Corte penale internazionale pe ... tg24.sky.it