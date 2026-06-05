Il 5 gennaio, due membri della Lega sono passati a Forza Italia. Si tratta di Attilio Pierro e Davide Bergamini, che hanno deciso di lasciare il partito di provenienza per unirsi a quello di centrodestra. La notizia si somma ad altri abbandoni recenti, mentre il leader del partito sta cercando un accordo con un altro esponente politico di rilievo.

AGI - Nuovi addii nella Lega. L'anno era iniziato con l'uscita di Attilio Pierro e Davide Bergamini, che, il 5 gennaio, erano entrati in Forza Italia. Poi è arrivata l'addio choc di Roberto Vannacci, il 3 febbraio, e, parallelamente dei due primi 'vannacciani', gli ormai ex leghisti Edoardo Ziello e Rossano Sasso. Il 19 maggio, è stato il turno di Laura Ravetto, ex responsabile Pari opportunità, a cercare un 'paracadute' con il generale. Ora tocca al vicentino Erik Pretto, per cui il partito aveva avviato l'iter disciplinare previsto per chi non è in regola con i versamenti dei contributi. Fallita la trattativa con Futuro nazionale di Vannacci, Pretto dovrebbe confluire a breve nelle fila di Forza Italia. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Lega va verso nuovi addii, Salvini cerca l'intesa con Zaia

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La Lega dice basta: Salvini rompe con Vannacci

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