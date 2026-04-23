Orientation lab dedicati allo sviluppo d’impresa protagonisti gli studenti dell’Iiss Fermi
BRINDISI - Un laboratorio di idee che prende forma e guarda al futuro del territorio: il 28 aprile, dalle 8.00 alle 14.00, il Media Porto di Brindisi ospiterà due Orientation Lab dedicati allo sviluppo d’impresa, protagonisti gli studenti dell’IISS “E. Fermi” di Francavilla Fontana. L’iniziativa.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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