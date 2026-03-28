Incontri di base e di approfondimento per l’avvio e lo sviluppo d’impresa

Bergamo Sviluppo ha organizzato una serie di webinar dedicati a incontri di base e di approfondimento per aiutare le persone a avviare e gestire un’impresa. Questi eventi fanno parte del progetto logica e sono rivolti a chi desidera acquisire competenze specifiche nel settore. La partecipazione è aperta a tutti coloro interessati a conoscere meglio le procedure e le strategie per lo sviluppo di un’attività imprenditoriale.

Bergamo Sviluppo ha programmato nell’ambito del progetto logica diverse proposte formative in modalità webinar per supportare l’avvio e la gestione d’impresa. Gli aspiranti e i neo-imprenditori che ricercano informazioni e strumenti per definire la propria idea d’impresa e porre le basi per un progetto di successo, possono partecipare al percorso di orientamento ‘ mettersi in proprio: una sfida possibile ‘. Si tratta di 3 incontri, che si terranno in orario 15,00-18,00 secondo il seguente calendario: 1° aprile: “Dall’idea all’ azione: costruisci il tuo progetto imprenditoriale” 2 aprile: “Marketing per le startup: come creare una strategia... 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Il paesaggio nelle politiche di sviluppo territoriale: una giornata di approfondimentoUn momento centrale sarà dedicato alla presentazione del Premio Nazionale del Paesaggio e del Premio per il Paesaggio del Consiglio d'Europa,... Leggi anche: Callas e Pasolini, quattro incontri di approfondimento prima del debutto al Municipale Aggiornamenti e contenuti dedicati a Incontri di base e di approfondimento... Discussioni sull' argomento Piano Operativo: in programma nuovi incontri sui contenuti del piano a partire dal 24 marzo; Consiglio di Quartiere Cervese Nord. Incontri nelle frazioni; Incontri di base e di approfondimento per l’avvio e lo sviluppo d’impresa; InFormAzione. Incontri di base e di approfondimento per l’avvio e lo sviluppo d’impresaBergamo Sviluppo ha programmato nell’ambito del progetto logica diverse proposte formative in modalità webinar per supportare l’avvio e la gestione d’impresa. bergamonews.it Agrotoday. . GLI INCONTRI DI CHIARA BRUNO - facebook.com facebook Si sono tenuti a UNINT i primi due incontri di "Les journées de la Francophonie 2026", a cura di Stefania Cerrito. Un focus sul ruolo internazionale del Québec e sulle sfide della traduzione francese dei fumetti di Zerocalcare insieme a Brune Seban. x.com