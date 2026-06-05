La laurea magistrale in lingue per l’impresa esempio positivo al convegno di Oslo

Da arezzonotizie.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un convegno a Oslo, è stato presentato un esempio positivo relativo alla laurea magistrale in lingue per l’impresa. La professoressa Silvia Calamai, presidente del corso di laurea, e le professoresse Alessandra Carbone e Ornella De Nigris, componenti del Comitato per la didattica, hanno partecipato alla discussione. La laurea si concentra su competenze linguistiche e di sviluppo per il mondo aziendale.

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La professoressa Silvia Calamai, presidente del corso di laurea magistrale in lingue per l’impresa e lo sviluppo (Lims, classe LM-38) dell’Università di Siena, e le professoresse Alessandra Carbone e Ornella De Nigris, componenti del Comitato per la didattica dello stesso corso di studi, hanno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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