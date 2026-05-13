A Ferruccio Ferragamo la laurea magistrale honoris causa | consegnato il riconoscimento

Da arezzonotizie.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Università di Firenze ha assegnato una laurea magistrale honoris causa in “Scienze e Tecnologie Agrarie” a Ferruccio Ferragamo, presidente e amministratore delegato di Il Borro Toscana. La cerimonia si è svolta recentemente, con la consegna ufficiale del riconoscimento all’interessato. La laurea è stata conferita in riconoscimento del suo contributo nel settore agrario e delle attività imprenditoriali legate all’azienda.

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L’Università di Firenze ha conferito la laurea magistrale honoris causa in “Scienze e Tecnologie Agrarie” a Ferruccio Ferragamo, presidente e amministratore delegato de Il Borro Toscana. Il titolo accademico è stato consegnato in Rettorato ieri, martedì 12 maggio, dalla rettrice dell’Ateneo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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