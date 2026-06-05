In un’intervista, LA Knight ha raccontato di aver avuto una conversazione con Vince McMahon durante il suo ingresso nel main roster della WWE. Secondo quanto dichiarato, McMahon non conosceva dettagli sulla sua carriera e gli avrebbe chiesto cosa dovesse fare. Knight ha anche parlato della sua trasformazione da LA Knight a Max Dupri, senza fornire ulteriori dettagli sul contenuto di quella conversazione.

In una recente intervista con Chris Van Vliet nel podcast Insight, LA Knight ha ripercorso il suo arrivo nel main roster della WWE e una conversazione a dir poco surreale con Vince McMahon, oltre alla sua trasformazione da LA Knight a Max Dupri. Le indicazioni di Vince McMahon: “Parla più piano”. “Vince mi aveva detto: ‘Devi tenere un tono pacato, non voglio che tu dica o faccia nessuna delle cose che facevi prima, niente di tutto quello’. Se devo essere sincero, però, non conosceva niente di tutto ciò. Non sapeva chi fosse LA Knight. Penso che gli avessero raccontato giusto qualcosa”, ha raccontato Knight. Il 43enne ha aggiunto che, sebbene McMahon fosse rimasto colpito dal suo match singolo contro Roderick Strong, aveva delle riserve a causa della sua età. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - LA Knight: “Vince McMahon non sapeva niente di me, ecco cosa voleva che facessi”

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