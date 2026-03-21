Andrea Muller, ospite della puntata di “Ciao Maschio” su Rai 1, ha raccontato che suo fratello voleva che praticasse danza, ma lui respingeva l’idea, ritenendola una cosa da femmine. Ha aggiunto di aver attraversato un periodo di depressione. La puntata è in onda sabato alle 17.05 e vede anche la partecipazione di Andreas Muller.

Tra gli ospiti di “Ciao Maschio” da Nunzia De Girolamo, nella puntata in onda sabato alle 17.05 su Rai 1, c’è anche Andreas Muller. Durante la chiacchierata è emerso anche un periodo di crisi personale: “ Sì, ho avuto una sorta di depressione. C’è stato un momento in cui ho visto completamente buio. Sicuramente la popolarità, tra virgolette, ha giocato proprio a svantaggio perché ha influenzato molto quello che già avevo, fino a quel punto non risolto”. “Io sono uno che maschera tanto nella vita, ho mascherato tanto, – ha affermato – ma anche il tatuaggio stesso è stata una maschera. Io sono proprio una persona semplice, con dei valori. E a un certo punto è crollato tutto il castello di maschere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio fratello voleva assolutamente che io facessi danza, ma gli rispondevo che era roba da femmine. Ho avuto una sorta di depressione”: parla Andrea Muller

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