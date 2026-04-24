Alessandro Nesta ha recentemente parlato del suo ex allenatore, spiegando di non aver tratto nulla da lui in termini di insegnamenti, poiché l’allenatore vince sempre. Ha anche menzionato una qualità che gli invidia e che, secondo lui, rappresenta una caratteristica distintiva del suo ex tecnico. Il discorso si è concentrato sulla loro esperienza condivisa nel Milan e sulle differenze tra il suo approccio e quello dell’allenatore.

Alessandro Nesta e Carlo Ancelotti hanno condiviso una lunga fetta della loro avventura al Milan: il tecnico emiliano ha allenato l'ex difensore dal 2002 al 2009. Durante gli anni insieme in rossonero, i due hanno vinto 2 Champions League, 2 Supercoppa UEFA, 1 Mondiale per Club, 1 Scudetto, 1 Supercoppa italiana e 1 Coppa Italia. Una bacheca che farebbe rabbrividire chiunque, ma che è stata costruita in appena 7 stagioni. Nesta è tornato a parlare del suo rapporto con Ancelotti nella lunga intervista concessa ai microfoni di 'DAZN'. L'ex centrale del Milan è stato ospite a 'Giorgia's Secret', programma condotto dalla giornalista Giorgia Rossi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Nesta: “Cosa ho preso da Ancelotti? Niente, lui vince sempre. Vi qual è la cosa che gli invidio”

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