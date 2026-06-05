La Juventus ha offerto trenta milioni di euro per acquistare il centravanti dell’Atletico Madrid, Sorloth. La società intende sostituire Vlahovic con un giocatore alto e forte fisicamente. L’attaccante norvegese è attualmente sotto contratto con il club spagnolo e potrebbe trasferirsi a Torino nelle prossime settimane. La trattativa è in fase avanzata, ma non ci sono ancora conferme ufficiali.

Il restyling completo del reparto offensivo della Juventus potrebbe arricchirsi di un tassello di pura potenza fisica e centimetri. Nel corso del consueto appuntamento sul canale YouTube dell’esperto di mercato Fabrizio Romano, il giornalista Matteo Moretto ha svelato il forte interesse dei bianconeri per Alexander Sorloth. Il centravanti norvegese è ufficialmente inserito nella lista dei partenti dell’ Atletico Madrid, club che si è detto disposto ad ascoltare e valutare eventuali proposte ufficiali per il suo cartellino nel corso delle prossime settimane. Il gigante scandinavo ha già attirato l’attenzione di diverse realtà internazionali, ricevendo in particolare sondaggi molto concreti dalla Premier League, sponda Everton. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - La Juventus punta Sorloth per il dopo Vlahovic: pronti trenta milioni per il gigante dell’Atletico

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La Juve punta a Sorloth dopo l'addio di Vlahovíc

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