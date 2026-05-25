La Juventus valuta l’acquisto dell’attaccante norvegese dell’Atletico Madrid. L’obiettivo è rinforzare l’attacco di Spalletti per la prossima stagione. Le cifre dell’operazione sono considerate sostenibili, con un cartellino trattabile anche con bonus. La trattativa si concentra sui costi di ingaggio e sui termini di cessione, senza dettagli ufficiali sui tempi o sulle modalità. La società bianconera ha mostrato interesse per il giocatore, ma nessuna ufficialità è stata comunicata.

di Luca Fioretti Sorloth Juventus: l’attaccante norvegese dell’Atletico Madrid diventa l’obiettivo per sbloccare l’attacco di Spalletti in vista della prossima stagione. Il mercato non si ferma mai e l’estate si preannuncia caldissima sull’asse Torino-Milano, con le grandi del nostro calcio pronte a darsi battaglia per i migliori profili internazionali. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Tuttosport, Juventus e Milan sono infatti pronte a sfidarsi a viso aperto nella prossima sessione di trasferimenti per assicurarsi le prestazioni di Alexander Sørloth, il gigante norvegese attualmente in forza all’ Atletico Madrid.... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sorloth Juventus, occhi puntati sul bomber dell’Atletico: ingaggio sostenibile e cartellino trattabile anche coi bonus, le cifre

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