La Juventus ha deciso di esercitare il riscatto di Jeremie Boga dal Nizza per 4,8 milioni di euro, su indicazione dell’allenatore. Boga era arrivato a gennaio in prestito e ora diventa ufficialmente un giocatore bianconero. La trattativa si è conclusa con questa cifra, senza ulteriori dettagli su eventuali clausole o bonus. La scelta di riscattare l’attaccante avviene dopo pochi mesi di prestito, in un mercato invernale che ha visto molte operazioni di questo tipo.

La sessione invernale di calciomercato aveva portato Jeremie Boga a Torino in punta di piedi, sotto lo scetticismo generale di chi vedeva in lui un semplice elemento di ripiego. L’esterno ivoriano, prelevato in prestito dal Nizza, era sbarcato alla Continassa con il compito ben definito di fungere da alternativa di lusso a Kenan Yildiz. Nel giro di pochissime settimane, invece, l’ex talento di Sassuolo e Atalanta ha letteralmente ribaltato le gerarchie dell’attacco, trasformandosi in uno dei fedelissimi di Luciano Spalletti grazie a prestazioni di altissimo livello e a una straordinaria capacità di risultare decisivo nei momenti chiave della stagione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - La Juventus blinda Jeremie Boga: Spalletti ordina il riscatto dal Nizza per 4,8 milioni

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Juve MercatoHa Firmato! COMOLLI ha lAccordo! Spalletti Conferma la Trattativa!

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