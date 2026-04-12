Boga Juve per il riscatto dal Nizza manca solo un ultimo passaggio | i dettagli

Dopo settimane di trattative, la Juventus sta definendo gli ultimi dettagli per il riscatto di un calciatore dal Nizza. Manca solo una formalità prima di completare l’operazione, che coinvolge aspetti amministrativi e contrattuali. La società bianconera ha già raggiunto un accordo di massima con il club francese e si appresta a formalizzare l’intesa definitiva. La conclusione dell’affare è attesa a breve.

su un affare che deve soltanto essere formalizzato. L’impatto di Jeremie Boga nel mondo bianconero è andato ben oltre le aspettative iniziali. Arrivato nel mercato di gennaio come un rinforzo silenzioso, l’esterno ivoriano ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista, diventando un fattore determinante per la rincorsa Champions di Luciano Spalletti. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata A fare il punto sulla situazione dell’attaccante è stato l’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Moretto ha sottolineato come la Juventus abbia trovato in lui l’incastro perfetto: « È un calciatore che sta rendendo, ha avuto un ottimo impatto nel mondo Juventus, 29 anni, è arrivato a sorpresa a gennaio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Boga Juve, per il riscatto dal Nizza manca solo un ultimo passaggio: i dettagli Boga Juve, ora è anche ufficiale: l’esterno arriva in prestito con diritto di riscatto dal Nizza. Tutti i dettagli e il comunicato del club bianconeroCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Boga Juve, tutti convinti del riscatto dal Nizza: è pronto questo contratto. Già programmato l’incontrodi Redazione JuventusNews24 Boga Juve, tutti convinti del riscatto dal Nizza: è pronto questo contratto.