Boga Juventus strada ormai spianata per il riscatto dal Nizza | cifre e dettagli dell’operazione che verrà completata in estate

Da juventusnews24.com 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attaccante ha ormai superato le fasi di trattativa e il suo trasferimento alla Juventus sembra prossimo alla conclusione. Secondo fonti vicine alle parti, la società bianconera verserà i soldi concordati al Nizza in estate, completando così l’operazione di riscatto. La cifra stabilita e i dettagli del trasferimento sono stati definiti, e l’accordo sembra ormai definitivo.

di Luca Fioretti Boga Juventus: il riscatto è diventato ormai una pura formalità, la dirigenza verserà i milioni pattuiti al Nizza dopo il suo super impatto. Il futuro si tinge di certezze  estremamente incoraggianti  in vista dell’imminente sessione estiva. Secondo le ultimissime indiscrezioni rilanciate dalla  Gazzetta, il destino di  Jérémie Boga  è delineato in maniera  davvero definitiva: la  Juventus  ha maturato la convinzione totale di voler confermare il talento offensivo. L’ivoriano ha conquistato l’intero ambiente  bianconero  grazie a delle prestazioni di  altissimo livello  offerte sul  campo: l’attaccante ha dimostrato un valore  assolutamente indiscutibile, spingendo i piani alti a blindare subito il suo prezioso profilo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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