Boga Juventus strada ormai spianata per il riscatto dal Nizza | cifre e dettagli dell’operazione che verrà completata in estate

L’attaccante ha ormai superato le fasi di trattativa e il suo trasferimento alla Juventus sembra prossimo alla conclusione. Secondo fonti vicine alle parti, la società bianconera verserà i soldi concordati al Nizza in estate, completando così l’operazione di riscatto. La cifra stabilita e i dettagli del trasferimento sono stati definiti, e l’accordo sembra ormai definitivo.

di Luca Fioretti Boga Juventus: il riscatto è diventato ormai una pura formalità, la dirigenza verserà i milioni pattuiti al Nizza dopo il suo super impatto. Il futuro si tinge di certezze estremamente incoraggianti in vista dell’imminente sessione estiva. Secondo le ultimissime indiscrezioni rilanciate dalla Gazzetta, il destino di Jérémie Boga è delineato in maniera davvero definitiva: la Juventus ha maturato la convinzione totale di voler confermare il talento offensivo. L’ivoriano ha conquistato l’intero ambiente bianconero grazie a delle prestazioni di altissimo livello offerte sul campo: l’attaccante ha dimostrato un valore assolutamente indiscutibile, spingendo i piani alti a blindare subito il suo prezioso profilo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Boga Juventus, strada ormai spianata per il riscatto dal Nizza: cifre e dettagli dell’operazione che verrà completata in estate Boga convince la Juventus: riscatto in vista e nuovo contratto fino al 2029? Tutti i dettagli dell’operazioneBoga convince la Juventus: riscatto in vista e nuovo contratto fino al 2029? Tutti i dettagli dell’operazione Kolo Muani Juve, è lui il primo... Boga Juve, per il riscatto dal Nizza manca solo un ultimo passaggio: i dettaglidi Redazione JuventusNews24Boga Juve, per il riscatto dal Nizza manca solo un ultimo passaggio: i dettagli su un affare che deve soltanto essere...