La Juventus accelera per il raduno | l’ultimatum di Spalletti a Comolli detta i tempi del mercato

Il primo raduno ufficiale della Juventus alla Continassa è fissato per il 10 luglio. Luciano Spalletti ha già comunicato alla dirigenza le sue richieste precise, influenzando il calendario del mercato.

La Juventus ha messo nel mirino una data cerchiata in rosso sul calendario estivo: il 10 luglio. Quel giorno coinciderà con il primo raduno ufficiale della squadra alla Continassa per dare il via alla preparazione atletica, e Luciano Spalletti ha già espresso richieste categoriche alla dirigenza. Il tecnico toscano pretende di avere a disposizione almeno due volti nuovi di spessore per quella data, nello specifico un nuovo estremo difensore e un innesto d’alto livello per il reparto avanzato, considerati i pilastri fondamentali per gettare le basi della nuova stagione. L’allenatore della squadra bianconera ritiene infatti imprescindibile poter impostare i carichi di lavoro e l’assimilazione dei propri principi tattici con un gruppo che sia il più vicino possibile a quello definitivo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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