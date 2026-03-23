Un anno fa, la Juventus riuscì ad agguantare la Champions League col fiatone, all’ultima giornata grazie ad un rigore di Locatelli a Venezia. Un traguardo fondamentale per far partire il nuovo ciclo targato Comolli perché senza i denari dell’Europa più ricca la scorsa estate sarebbe stata all’insegna dell’austerità. Un anno dopo i bianconeri si trovano più o meno nella stessa condizione di classifica con un’aggravante: allora erano la lepre inseguita da una Roma, costretta a una rimonta disperata (non riuscita) mentre oggi davanti c’è una squadra che corre veloce. Il Como di Cesc Fabregas rischia di far saltare il banco delle big che hanno messo nel merino la qualificazione alla Champions League per garantirsi 70-80 milioni di euro di ricavi sicuri. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Juventus, futuro a rischio: Spalletti deve pesare più di Comolli su mercato e strategie

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