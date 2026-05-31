Il bivio strategico della Juventus si decide in un tavolo a tre | Comolli Spalletti e Chiellini fissano i confini del mercato

Nelle prossime ore si terrà un incontro tra Damien Comolli, Luciano Spalletti e Giorgio Chiellini, in cui si definiranno le strategie di mercato della Juventus. La riunione rappresenta il momento chiave per stabilire i prossimi acquisti e le cessioni della squadra. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma si attende una decisione definitiva sui piani futuri. L’obiettivo è chiarire i confini delle operazioni di mercato in vista delle prossime attività sportive.

L’attesa sta per finire alla Continassa, dove nelle prossime ore si consumerà il confronto decisivo tra l’amministratore delegato Damien Comolli, l’allenatore Luciano Spalletti e il dirigente Giorgio Chiellini. Un appuntamento strategico, programmato per analizzare a fondo le macerie di un’ultima stagione deludente e per tracciare, in modo definitivo, le linee guida del mercato estivo. Non si tratta di una semplice riunione di routine: da questo vertice dovranno emergere risposte immediate sulla gestione dei calciatori in rosa e sul budget reale da investire. L’obiettivo, non più procrastinabile, è capire se il club abbia la forza economica e politica per avviare un nuovo ciclo vincente o se sia costretto a subire una fase di ridimensionamento. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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ANALISI TATTICA NAPOLI JUVE: TUTTI gli ERRORI di SPALLETTI e GIOCATORI! Su YILDIZ... ZENZOLA ZAMPINI

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