Boga Juventus il club bianconero è convinto di riscattarlo ma si aspetterà questa data Gli aggiornamenti

La Juventus ha manifestato l'intenzione di esercitare il diritto di riscatto su Boga, attualmente in prestito. Tuttavia, il club aspetterà una data specifica prima di prendere una decisione definitiva. La squadra sta monitorando attentamente la situazione e valutando i prossimi passaggi da compiere. Al momento, non sono stati comunicati ulteriori dettagli ufficiali riguardo alle tempistiche o alle condizioni del riscatto.

di Angelo Ciarletta Boga Juventus, il club bianconero è convinto di riscattare l’ex Sassuolo ma aspetterà questa data prima di muoversi. Gli ultimi aggiornamenti. La Juve riflette sul futuro e si prepara a blindare uno dei volti nuovi che meglio hanno figurato negli ultimi mesi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Jeremie Boga ha ottime possibilità di restare in bianconero. MERCATO JUVE LIVE Sebbene la società attenderà la fine del campionato per tracciare il bilancio definitivo, il rendimento dell’ala franco-ivoriana ha stupito positivamente la dirigenza. Il club è ormai orientato a esercitare il diritto di riscatto dal Nizza fissato a soli 4,8 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Boga Juventus, il club bianconero è convinto di riscattarlo ma si aspetterà questa data. Gli aggiornamenti Leggi anche: Calciomercato Juventus: presa questa decisione per il futuro di Locatelli. Il club bianconero sta andando in questa direzione, ultimissime Vicario Juventus, si raffredda questa pista per la porta: il club bianconero ha ben altri piani per l’estate! Ultimedi Redazione JuventusNews24Vicario Juventus: le strategie di mercato si complicano per il club bianconero che valuta il profilo ma deve fare i conti... Temi più discussi: La Juve riscatterà Boga? I piani del club bianconero e l'eventuale costo dell'operazione; Juve, le scelte di formazione di Spalletti verso il Genoa: tocca di nuovo a Boga mentre Koopmeiners…; Juventus - Genoa (2-0) Serie A 2025; ? Juve-Genoa | UFFICIALI: la scelta su Boga, Vlahovic, Messias e David. Juve, a fine stagione si parlerà del riscatto di BogaJeremie Boga, esterno d'attacco franco-ivoriano arrivato alla Juventus nella sessione invernale di mercato in prestito dal Nizza, avrebbe ottime chances di restare in bianconero anche ... tuttojuve.com Boga premiato come miglior giocatore della Serie A per il mese di marzo (VIDEO)Prima del fischio d'inizio di Juventus-Genoa, Jeremie Boga è stato premiato come Player of the Month della Serie A. L'esterno d'attacco bianconero ha ricevuto ... tuttojuve.com SORPRESA DAVID PER LA JUVE Spalletti schiera il canadese dall'inizio, con Boga solo dalla panchina contro il Genoa Cosa ne pensate #Juventus #JuventusGenoa #spazioj - facebook.com facebook La Juventus conquista tre punti importantissimi con Yildiz e Boga in grande spolvero Nessuna insufficienza, ottima prestazione della squadra di Luciano Spalletti Diteci i vostri voti @RiccardoMeloni4 #UdineseJuventus x.com