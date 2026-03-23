Napoli il dato su McTominay è clamoroso | tifosi impazziti per lo scozzese

Che i tifosi del Napoli si siano innamorati a prima vista di Scott McTominay non è più una novità. Il centrocampista scozzese, nella sua prima stagione in Serie A, è stato decisivo per la vittoria del quarto Scudetto della storia azzurra. Anche quest’anno, nonostante l’infortunio, sta dando un contributo incredibile alla squadra. Non è un attaccante, ma è più decisivo di tanti centravanti del campionato. Il Napoli sulle spalle di McTominay: i numeri dello scozzese. Come raccontato dal ‘Corriere dello Sport’, l’ex pupillo del Manchester United è diventato uno dei pilastri più importanti del Napoli di Conte. Nonostante l’infortunio muscolare che l’ha tenuto lontano dai campi di gioco per più di un mese tra febbraio e marzo, è il secondo giocatore per minuti giocati (2. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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