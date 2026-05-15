La Juve ha scelto il suo nuovo centravanti | nome altisonante

La squadra ha deciso di affidarsi a un nuovo centravanti, un nome noto nel calcio internazionale. La decisione è stata presa indipendentemente dal possibile futuro di un altro attaccante in rosa. L’obiettivo è rinforzare l’attacco con un giocatore di grande esperienza, già pronto a entrare in squadra e contribuire al progetto tecnico. La scelta è stata comunicata ai vertici e si sta procedendo con le trattative per formalizzare l’accordo.

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A prescindere dal futuro di Vlahovic a Torino hanno le idee chiare sul nuovo attaccante da regalare a Spalletti. Moltissimo dipenderà dall’eventuale permanenza di Dusan Vlahovic che deve decidere se accettare o meno il rinnovo di contratto a cifre più basse rispetto a quelle attuali, ma intanto la Juventus sembra avere le idee chiarissime sul nuovo attaccante da regalare a Luciano Spalletti per la prossima stagione. Kolo Muani (Ansa Foto) – calciomercato.it Il prescelto è Kolo Muani, che ha già indossato la casacca bianconera lasciando buonissimi ricordi da queste parti. Il francese classe ’98 tra qualche settimana saluterà il Tottenham e tornerà al Paris Saint-Germain (club proprietario del cartellino), ma potrebbe rimanere pochissimo in Francia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - La Juve ha scelto il suo nuovo centravanti: nome altisonante ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ULTIME NOTIZIE! L'INTER HA SCELTO IL SUO NUOVO NUMERO 4 PER LA PROSSIMA STAGIONE! NOTIZIE INTER Sullo stesso argomento David fischiato e fuori dalla Juve: Spalletti ha scelto il suo centravantiL’attaccante canadese continua a non convincere con la maglia bianconera: il tecnico spinge per il rinnovo di Vlahovic Dusan Vlahovic non basta alla... Lobotka verso la Juve, il Napoli ha già scelto il suo eredeNovità importanti in vista della prossima stagione: il mercato di Napoli e Juve entra finalmente nel vivo. Massimo #Mauro, ex giocatore della #JuventusFC, si è esposto sulla corsa al quarto posto. L’ex centrocampista ha scelto l’ #ASRoma come favorita nel qualificarsi in #UCL, nelle ultime tre gare di #SerieA i bianconeri non possono più sbagliare. : @ x.com [MM] Senza Allegri, il rinnovo del contratto di Luka Modric sembra improbabile, e c'è la sensazione che anche il futuro di Adrien Rabiot al club possa essere a rischio, visto che ha scelto il Milan lo scorso agosto proprio per lavorare di nuovo con Allegri. : r/ACM reddit Lobotka verso la Juve, il Napoli ha già scelto il suo eredeNovità importanti in vista della prossima stagione: il mercato di Napoli e Juve entra finalmente nel vivo. A sei giornate dalla fine del campionato, Napoli e Juve sono sicuramente tra le favorite per ... calciomercato.it Spalletti: Tutta la Juventus ha partecipato al rinnovo. Scelto il futuro in libertà, in questi mesiLuciano Spalletti si è appena legato alla Juventus fino al 30 giugno 2028 e subito dopo la firma sul rinnovo è stato intervistato dai canali ufficiali della società bianconera: Mi sento sempre in ... tuttomercatoweb.com