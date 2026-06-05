La Juve ha bloccato Brahim Diaz | l’ostacolo rischia di far saltare tutto

Da calcionews24.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha impedito a Brahim Diaz di lasciare il club. La decisione è stata presa prima dell’inizio del mercato estivo, quando la squadra ha iniziato a muoversi per le trattative. La mossa ha creato tensioni tra i club coinvolti, complicando le possibilità di un trasferimento. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui motivi di questa decisione. La situazione potrebbe influenzare gli sviluppi futuri della trattativa.

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La Juventus aveva iniziato a muoversi con largo anticipo. Molto prima dell’apertura ufficiale del mercato estivo. Tra gennaio e febbraio, infatti, i dirigenti bianconeri avevano individuato in Brahim Diaz uno dei profili ideali per aumentare qualità e fantasia sulla trequarti, arrivando a costruire contatti concreti con l’entourage del giocatore. Un lavoro silenzioso. Costante. L’idea era quella di farsi trovare pronti qualora il Real Madrid avesse aperto alla cessione o qualora il marocchino avesse deciso di cercare maggiore continuità altrove. Il problema è che, almeno per il momento, la volontà del giocatore sembra andare in una direzione completamente diversa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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