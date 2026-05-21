L'Agenzia internazionale dell'energia ha diffuso un avviso riguardo alle possibili conseguenze di un prolungamento del conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran. Secondo l'ente, se le tensioni dovessero persistere nei prossimi mesi e le operazioni nel Stretto di Hormuz rimanessero limitate, il mercato del petrolio potrebbe affrontare una riduzione dell'offerta già a partire da luglio e agosto. La situazione attuale si basa sulle preoccupazioni legate alla continuità delle attività e all'eventuale chiusura parziale delle rotte marittime strategiche.

Roma, 21 maggio 2026 - Se la guerra tra Usa e Iran continuerà e lo Stretto di Kormuz resterà parzialmente chiuso già a luglio ed agosto il mercato petrolifero potrebbe presentare carenza di offerta ed entrare in "zona rossa". "A fine giugno e inizio luglio inizia la stagione dei viaggi”. Fatih Birol, direttore esecutivo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia ( AIE ), non nasconde la preoccupazione "Il problema è che alla fine di giugno, inizio luglio, inizia la stagione dei viaggi", ha spiegato, e "in generale, la domanda e il consumo di petrolio aumentano", ha continuato durante un intervento a un evento organizzato dal think tank Chatham House. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Aie lancia l’allarme: “Se la crisi tra Usa e Iran continua a luglio e giugno il mercato del petrolio potrebbe entrare in zona rossa

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Europe on the edge. Iran reaches Berlin. Germany in turmoil.

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