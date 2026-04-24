Le scorte di missili negli Stati Uniti si stanno riducendo rapidamente a causa dell’aumento delle operazioni militari nella regione del Golfo e delle attività legate al conflitto in Iran. Le forze statunitensi stanno portando avanti missioni di deterrenza e interventi che hanno portato a un consumo consistente delle scorte di missili. La situazione ha generato preoccupazioni tra le autorità militari riguardo alla disponibilità di arsenali in caso di escalation.

Le scorte militari statunitensi di missili stanno registrando un rapido assottigliamento a causa dell’intensificazione delle operazioni nel conflitto in Iran e delle missioni di deterrenza nell’area del Golfo. È quanto emerge da valutazioni interne del Pentagono rilanciate dal New York Times, che segnalano un consumo elevatissimo di armamenti ad alta precisione. Secondo le stime, Washington avrebbe già impiegato circa 1.100 missili da crociera a lungo raggio, oltre a circa 1.000 Tomahawk missile utilizzati per attacchi mirati e più di 1.200 intercettori del sistema Patriot missile system per la difesa antimissile. Un ritmo di utilizzo che, secondo fonti militari, sta superando la capacità di rifornimento dell’industria bellica americana.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - USA, allarme scorte missilistiche: arsenali sotto pressione tra Iran e crisi globale

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

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