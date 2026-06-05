Alberto Astolfi a Ponte in Festa. Oggi, alle 18.30, lo storico presenterà nella piazza Bruno Buozzi il suo libro ’ La guerra sul Po – Polesella 22 dicembre 1509 ’ nell’ambito della manifestazione di Pontelagoscuro iniziata il 28 maggio. Anche nell’edizione 2026 di Ponte in Festa ci saranno come ogni anno alcuni incontri culturali. La manifestazione, organizzata dalla Parrocchia San Giovanni Battista di Pontelagoscuro con la partecipazione volontaria dell’A.C.D. Pontelagoscuro 1947, iniziata in piazza Bruno Buozzi il 28 maggio, prevede infatti già per venerdì 5 giugno alle 18.30 la presentazione del libro di Alberto Astolfi ’La guerra sul Po – Polesella 22 dicembre 1509’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’La guerra sul Po’ torna a vivere. Lo storico narra a ’Ponte in festa’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Anunnaki: The Forbidden History of the Sumerian Gods

Notizie e thread social correlati

Ponte sul Po di Volano: chiusa la passerella per il nuovo impalcatoDa lunedì 20 aprile, il transito sulla passerella pedonale nell’area di cantiere sul Po di Volano sarà interrotto.

Tamponamento a catena sul ponte di PoNel pomeriggio di sabato 16 maggio si è verificato un tamponamento a catena su un ponte che attraversa il fiume Po.

Temi più discussi: ’La guerra sul Po’ torna a vivere. Lo storico narra a ’Ponte in festa’; Iniziano i lavori al ponte sul Po: ecco quando e come cambierà la circolazione dei treni; Viadotto di Bressana, i timori del sindaco: Improbabile che i lavori finiscano a giugno; Viaggio sul Piave: lungo il fiume sacro tra storia e natura.

’La guerra sul Po’ torna a vivere. Lo storico narra a ’Ponte in festa’Alberto Astolfi a Ponte in Festa. Oggi, alle 18.30, lo storico presenterà nella piazza Bruno Buozzi il suo libro ’La guerra sul Po – Polesella 22 dicembre 1509’ nell’ambito della manifestazione di ... ilrestodelcarlino.it

Allora... cosa è successo con la guerra tra WinterCo/FRT e Imperium/Goons? reddit

#propagandastretto - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Casalmaggiore, il nuovo ponte sul Po è sempre più vicino. Inviato il piano, attesa per l’ok del governoCasalmaggiore, 13 aprile 2026 – Il nuovo ponte sul Po che collegherà Casalmaggiore a Colorno è sempre più a portata di mano. Questa mattina, al termine di una call che ha coinvolto i tecnici di Anas, ... ilgiorno.it