Tamponamento a catena sul ponte di Po

Nel pomeriggio di sabato 16 maggio si è verificato un tamponamento a catena su un ponte che attraversa il fiume Po. L’incidente ha coinvolto tre veicoli sulla strada statale 9 Via Emilia, tra Piacenza e San Rocco al Porto, nel tratto piacentino del ponte. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza del traffico. Non sono stati diffusi dettagli sulle eventuali conseguenze per le persone coinvolte.

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