Tamponamento a catena sul ponte di Po
Nel pomeriggio di sabato 16 maggio si è verificato un tamponamento a catena su un ponte che attraversa il fiume Po. L’incidente ha coinvolto tre veicoli sulla strada statale 9 Via Emilia, tra Piacenza e San Rocco al Porto, nel tratto piacentino del ponte. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza del traffico. Non sono stati diffusi dettagli sulle eventuali conseguenze per le persone coinvolte.
Tamponamento a catena tra 3 auto sul ponte di Po, ss9 Via Emilia, tra Piacenza e San Rocco al Porto, nel tratto piacentino del ponte nel pomeriggio di sabato 16 maggio. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri del nucleo Radiomobile di Codogno che gli. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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