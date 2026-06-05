Il presidente della Camera di Commercio della Romagna ha dichiarato che potrebbe entrare nel capitale dell’aeroporto di Rimini. La notizia ha suscitato preoccupazione a Forlì, dove si teme di essere esclusa dai piani di sviluppo aeroportuale. Nessuna conferma ufficiale su eventuali investimenti o accordi. La questione riguarda il futuro della gestione degli aeroporti nella regione.

Le parole del presidente della Camera di Commercio della Romagna, Carlo Battistini, sulla possibilità di un ingresso nel capitale dell’aeroporto di Rimini sono subito rimbalzate a Forlì. Per Battistini "non esistono preclusioni o preferenze tra le i due scali e ogni eventuale intervento deve essere valutato sulla base di condizioni precise". Ai gestori del ’Ridolfi’ si sono alzate le antenne. Il presidente ha precisato che "la Camera di Commercio non parte da una posizione di favore verso una struttura piuttosto che un’altra. Il nostro compito è valutare le opportunità nell’interesse del sistema economico e produttivo del territorio. Per questo motivo ogni eventuale scelta deve essere basata su elementi concreti e su progetti credibili di sviluppo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La guerra dei cieli. Adesso Forlì teme di finire fuori dai radar

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La guerra in Iran e il rebus nei cieli. Prezzi dei voli, altalena continua: "Ma molte tariffe si sono abbassate"Negli ultimi tempi, i prezzi del carburante sono aumentati, mentre le tariffe di molti voli sono diminuite.

Ucraina, droni e Mediterraneo: la guerra si sposta fuori dai confiniRecenti eventi indicano un allargamento delle operazioni militari ucraine oltre i confini nazionali.