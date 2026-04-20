La guerra in Iran e il rebus nei cieli Prezzi dei voli altalena continua | Ma molte tariffe si sono abbassate

Negli ultimi tempi, i prezzi del carburante sono aumentati, mentre le tariffe di molti voli sono diminuite. La situazione in Iran ha causato tensioni e blocchi nei cieli, influenzando i collegamenti aerei. Nonostante le difficoltà legate alla crisi, alcune compagnie aeree hanno deciso di abbassare i prezzi dei biglietti. La variazione nei costi si riflette su un mercato che continua a oscillare tra aumenti e diminuzioni, senza una direzione univoca.

Sale il prezzo del carburante, ma calano le tariffe di molti voli. Infatti, malgrado la crisi dovuta al contesto geopolitico, i costi per diverse mete estere estive si fanno più accessibili, complice l’incertezza di un 2026 segnato dalla crisi del gasolio, con ricadute anche sul settore del trasporto aereo. Un’incertezza destinata a durare, se il transito attraverso lo Stretto di Hormuz non riprenderà in modo stabile entro le prossime settimane. Termine entro il quale la carenza sistemica di carburante per aerei è destinata a diventare una realtà per l’Ue. Le compagnie aeree, intanto però, continuano a operare a pieno ritmo: non esistono aerei ‘fermi in garage’, ma la gente parte meno, e questo incide sull’andamento dei prezzi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La guerra in Iran e il rebus nei cieli. Prezzi dei voli, altalena continua: "Ma molte tariffe si sono abbassate" Guerra in Iran, Trump: Abbiamo la capacità di continuare per più di quattro settimane Notizie correlate Leggi anche: Bloccati a Bangkok per la guerra in Iran, un incubo tra voli cancellati e tariffe folli: «I prezzi schizzavano, sembrava la Borsa» Guerra in Iran, caos nei cieli: spazi aerei chiusi e voli cancellati da tutto il mondo. Cosa succedeSpazi aerei chiusi, aeroporti danneggiati e compagnie costrette a fermare le rotte. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Guerra in Iran: ultimi aggiornamenti sulle opinioni nel mondo e in Italia; USA: dalla tregua con l’Iran alla guerra Maga; Usa e Iran vicini all'accordo per la fine della guerra. La Casa Bianca valuta un secondo incontro in Pakistan; Guerra all’Iran, le prossime 72 ore sono decisive. Guerra Iran, Trump: Offriamo accordo equo: accettino o distruggeremo centrali e pontiLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, Trump: Offriamo accordo equo: accettino o distruggeremo centrali e ponti ... tg24.sky.it Iran, le navi in attesa dopo la nuova chiusura dello Stretto di HormuzIl presidente Usa attacca l’Italia per Sigonella. A Parigi una cinquantina di Paesi approva una missione navale franco-britannica per la sicurezza dello Stretto ... lastampa.it Axios: «L’Iran teme che i negoziati siano una trappola per un attacco a sorpresa». Anche per questo avrebbe rifiutato il dialogo con Washington: «Richieste Usa irragionevoli». Colloqui in bilico - facebook.com facebook Guerra in Iran, le news di oggi. Diffuso video della nave iraniana catturata dagli Usa. Teheran gela i negoziati x.com