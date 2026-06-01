FOCUS – TAEKWONDO | Anna Frassica | la nuova stella azzurra tra sogni olimpici sacrifici e cuore

Anna Frassica, atleta di taekwondo, ha iniziato ad allenarsi all'età di cinque anni. Recentemente, ha vinto gli Europei Under 21 e è stata convocata al World Taekwondo Grand Prix di Roma. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerose competizioni e impegni sportivi. La giovane atleta ha condiviso in un’intervista aspetti della sua vita, tra allenamenti, sacrifici e emozioni legate alla disciplina.

Dal primo allenamento a 5 anni fino alla vittoria degli Europei Under 21 e alla convocazione al World Taekwondo Grand Prix di Roma: Anna Frassica si racconta in una lunga intervista esclusiva tra sport, emozioni e vita quotidiana. Una delle giovani promesse più interessanti del taekwondo italiano apre le porte del suo mondo: i sacrifici dietro le medaglie, la pressione delle competizioni internazionali, la scuola, la famiglia e il grande sogno olimpico verso Los Angeles 2028. Non solo risultati e tatami: Focus Taekwondo porta fuori il lato più umano dell’atleta, quello fatto di emozioni, paure, sogni e momenti che spesso non si vedono durante le gare. 🔗 Leggi su Oasport.it

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