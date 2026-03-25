Snowboardcross Michela Moioli stella della spedizione azzurra in Canada per l’ultimo atto della stagione

Cinque atleti italiani parteciperanno alla tappa finale della Coppa del Mondo di snowboardcross 2025-2026, in programma a Mont-Sainte-Anne da venerdì 27 a sabato 28 marzo. Tra loro figura Michela Moioli, considerata una delle protagoniste della spedizione azzurra in Canada. La competizione rappresenta l’ultimo appuntamento della stagione.

Saranno cinque gli atleti italiani presenti in occasione dell’ultimo appuntamento della Coppa del Mondo 2025-2026 di snowboardcross, che si terrà a Mont-Sainte-Anne da venerdì 27 a sabato 28 marzo. La località canadese ospiterà l’ultimo atto di una stagione in formato ridotto, che ha visto lo svolgimento sin qui di quattro tappe (tra cui una di queste ad Erzurum con tante assenze per motivi legati al conflitto in Medio Oriente) senza considerare la parentesi dei Giochi Olimpici. La Nazionale italiana, assente in Turchia nelle gare andate in scena tra il 6 e l’8 marzo (per problemi logistici della trasferta e per motivi di sicurezza), si presenterà sulle nevi nordamericana di Mont St. 🔗 Leggi su Oasport.it

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