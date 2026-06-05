La grandine spazza via tutti i sogni | Il nostro vigneto è in ginocchio La Vallesina implora la calamità

Da ilrestodelcarlino.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una grandinata ha colpito i vigneti nella zona, danneggiando circa la metà delle piante su un’area di 54 ettari. La maggior parte delle viti colpite sono di Verdicchio. I proprietari stimano che gran parte del raccolto sia compromesso, senza poter ancora quantificare il danno preciso. La calamità ha messo in ginocchio le coltivazioni, lasciando i produttori in attesa di valutazioni più dettagliate. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali interventi o indennizzi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Abbiamo 54 ettari di vigneto, soprattutto Verdicchio, difficile quantificare con esattezza ora ma oltre la metà dei filari sono danneggiati. Mai vista grandine così grande". A parlare è Emanuele Palpacelli che con il fratello Gianfilippo porta avanti a Staffolo l’Azienda Vitivinicola di famiglia Tre Castelli, alias Vignedileo. Staffolo, assieme a San Paolo di Jesi, Monte Roberto, Castelbellino e Montecarotto è tra i Comuni più colpiti della terribile grandinata del 3 giugno. Agricoltori e viticoltori si ritrovano in ginocchio dopo appena 15 minuti di tempesta, che hanno spazzato via i sogni di un’annata che aveva tutte le premesse per essere buona se non ottima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la grandine spazza via tutti i sogni il nostro vigneto 232 in ginocchio la vallesina implora la calamit224
© Ilrestodelcarlino.it - La grandine spazza via tutti i sogni: "Il nostro vigneto è in ginocchio". La Vallesina implora la calamità"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Maxi grandine, Vallesina in ginocchio in 15 minuti. I produttori del Verdicchio: «Perdite fino all?80%». Danni a case e autoUna grandinata di circa 15 minuti ha colpito la Vallesina, danneggiando case, auto e colture.

Italia in ginocchio, chicchi di grandine come uova: “Stato di calamità”Una violenta grandinata ha investito le Marche mercoledì 3 giugno, causando danni diffusi.

Si parla di: La grandine spazza via tutti i sogni: Il nostro vigneto è in ginocchio. La Vallesina implora la calamità.

vallesina la grandine spazza viaLa grandine spazza via tutti i sogni: Il nostro vigneto è in ginocchio. La Vallesina implora la calamitàPalline da tennis ghiacciate hanno devastato aziende, auto. La Cia: Danni all’80% della produzione. Emanuele Palpacelli, titolare di un’azienda vitivinicola a Staffolo: Oltre la metà dei filari d ... ilrestodelcarlino.it

vallesina la grandine spazza viaGrandine, i Comuni della Vallesina contano i danni: chiesto lo stato di calamità. Tempesta sul VerdicchioVALLESINA - La grandinata è passata, ma ora comincia la conta dei danni. Dopo i violenti temporali del 3 giugno, con chicchi di grandine caduti ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web