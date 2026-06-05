Una grandinata ha colpito i vigneti nella zona, danneggiando circa la metà delle piante su un’area di 54 ettari. La maggior parte delle viti colpite sono di Verdicchio. I proprietari stimano che gran parte del raccolto sia compromesso, senza poter ancora quantificare il danno preciso. La calamità ha messo in ginocchio le coltivazioni, lasciando i produttori in attesa di valutazioni più dettagliate. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali interventi o indennizzi.

"Abbiamo 54 ettari di vigneto, soprattutto Verdicchio, difficile quantificare con esattezza ora ma oltre la metà dei filari sono danneggiati. Mai vista grandine così grande". A parlare è Emanuele Palpacelli che con il fratello Gianfilippo porta avanti a Staffolo l’Azienda Vitivinicola di famiglia Tre Castelli, alias Vignedileo. Staffolo, assieme a San Paolo di Jesi, Monte Roberto, Castelbellino e Montecarotto è tra i Comuni più colpiti della terribile grandinata del 3 giugno. Agricoltori e viticoltori si ritrovano in ginocchio dopo appena 15 minuti di tempesta, che hanno spazzato via i sogni di un’annata che aveva tutte le premesse per essere buona se non ottima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La grandine spazza via tutti i sogni: "Il nostro vigneto è in ginocchio". La Vallesina implora la calamità"

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