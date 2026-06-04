Una grandinata di circa 15 minuti ha colpito la Vallesina, danneggiando case, auto e colture. I produttori di Verdicchio segnalano perdite fino all’80%. La pioggia di grossi chicchi si è abbattuta intorno alle 14, causando danni ingenti nel territorio. Nessuna informazione su feriti o altri incidenti. La zona si è trovata in ginocchio dopo l’evento atmosferico.

JESI Un interminabile quarto d’ora d’inferno. La Vallesina è stata flagellata ieri da una grandinata eccezionale, con chicchi grandi come palle da golf, che attorno alle 14 hanno seminato danni: lunotti delle auto in frantumi, tapparelle rotte, impianti fotovoltaici ko, tetti bucati. E colture di olio e vino rovinate. La geografia del disastro Le zone più colpite sono quelle dell’Alta Vallesina, da Monte Roberto (Pianello), Montecarotto, Staffolo e San Paolo di Jesi a Serra de’ Conti e Cingoli. Ingenti i danni alle colture nelle terre del Verdicchio: a rischio la vendemmia. Danni anche agli uliveti. «In 50 anni non avevo mai visto una cosa... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Maxi grandine, Vallesina in ginocchio in 15 minuti. I produttori del Verdicchio: «Perdite fino all?80%». Danni a case e auto

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