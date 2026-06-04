Una violenta grandinata ha investito le Marche mercoledì 3 giugno, causando danni diffusi. I chicchi di grandine hanno raggiunto dimensioni paragonabili a uova, provocando danni alle colture e alle infrastrutture. Le autorità hanno dichiarato lo stato di calamità naturale. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza per gestire le conseguenze del temporale. Nessuna informazione su eventuali feriti o vittime.

Una violenta ondata di maltempo ha colpito le Marche nel pomeriggio di mercoledì 3 giugno, trasformando in pochi minuti un temporale in una grandinata di forte intensità. Le conseguenze sono state immediate, con strade ricoperte di ghiaccio e danni segnalati a edifici, veicoli e coltivazioni. L’episodio ha interessato soprattutto le province di Ancona e Macerata, con criticità maggiori nell’entroterra anconetano. In diverse zone residenti e agricoltori hanno tentato di mettere al riparo mezzi e beni, ma la rapidità e la forza del fenomeno hanno reso difficile limitare le perdite. Grandinata nelle Marche: colpite Ancona e Macerata. Secondo le segnalazioni raccolte sul territorio, i danni più estesi si sono registrati in più comuni dell’area interna, dove la grandine ha colpito con particolare violenza. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Italia in ginocchio, chicchi di grandine come uova: “Stato di calamità”

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