Turandot del Centenario Applausi al nuovo allestimento dell’opera voluto dal Giglio Puccini

Ieri sera il Teatro del Giglio Giacomo Puccini ha presentato la prima assoluta di un nuovo allestimento di Turandot, in occasione del centenario dell’opera. La rappresentazione ha ricevuto numerosi applausi dal pubblico presente. La produzione, voluta dal teatro, ha portato in scena una versione aggiornata del classico di Puccini. La serata ha attirato l’attenzione di appassionati e critici, tutti pronti a seguire la prima di questa nuova interpretazione.

E’ stata applaudita la Turandot del centenario andata in scena ieri in prima assoluta al Teatro del Giglio Giacomo Puccini. L’opera incompiuta del Maestro è stata presentata in un nuovo allestimento partendo dallop spartito dove si era fermato il Maestro e messo in scena da Arturo Toscanini il 25 aprile al Teatro della Scala. Al nuovo allestimento, curato da Nadir Dal Grande che ha firmato regia, scene e costumi, assieme alla lighting designer Jenny Cappelloni, si è arrivati con un concorso internazionale aperto ai giovani talenti. Prima dello spettacolo l’orchestra ha suonato l’Inno di Mameli e, il pubblico in piedi, ha partecipato...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Turandot del Centenario. Applausi al nuovo allestimento dell’opera voluto dal Giglio Puccini Notizie correlate ’Verso Turandot’. Nuovo appuntamento al Teatro del GiglioGrandi ospiti per un incontro che vede al centro uno dei capolavori firmati Giacomo Puccini: ’Turandot’. Leggi anche: Centenario di Turandot. Puccini alle Olimpiadi Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Turandot del Centenario. Applausi al nuovo allestimento dell’opera voluto dal Giglio Puccini; Topolino celebra Puccini: un numero speciale dedicato alla Turandot; Topolino riscrive Turandot e fa centro: Puccini diventa un papero, Paperone sbarca in Asia e la cultura pop dà una lezione all’Italia paludata. Turandot del Centenario. Applausi al nuovo allestimento dell’opera voluto dal Giglio PucciniSuccesso alla ‘prima’ rappresentazione dell’opera riletta da Dal Grande. La soddisfazione di Lazzarini: Vincente la scelta degli under 35. lanazione.it Verso la Turandot del centenario. Il regista Dal Grande: La morte di Liù il culmine dell’operaClasse 1994 firma anche scene e costumi. In comune con la rappresentazione del 1926 la scelta di mantenere il finale originale ... luccaindiretta.it Teatro alla Scala. . Come si pronuncia Turandot Scopriamolo mentre celebriamo il centenario della prima dell’ultima opera di Giacomo Puccini al Teatro alla Scala il 25 aprile 1926. • How to pronounce Turandot Let’s find out as we celebrate the 100th anniv - facebook.com facebook 'TURANDOT' DIVENTA UNA PAPERA - 'TOPOLINO' DEDICA IL PROSSIMO NUMERO AL CENTENARIO DELL’OPERA DEL.. x.com