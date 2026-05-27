Opera Camion 2026 il Maggio in Piazza con Gianni Schicchi di Giacomo Puccini

Da lanazione.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Maggio in Piazza di Arezzo porta in scena Gianni Schicchi di Giacomo Puccini nel 2026. L’evento si svolge il 27 maggio e prevede una rappresentazione dell’opera all’aperto, in strada. La produzione coinvolge artisti e coristi che si esibiranno in un contesto non tradizionale, con l’obiettivo di portare il teatro musicale direttamente tra la gente. L’iniziativa mira a rendere l’opera accessibile in un luogo pubblico, creando un’esperienza condivisa e coinvolgente.

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Arezzo, 27 maggio 2026 – “E se l'opera tornasse in strada, non metaforicamente, ma davvero?” La domandaprovocazione nasceva dagli ideatori, Fabio Cherstich e Gianluigi Toccafondo che anni addietro la posero a Carlo Fuortes nel 2016, allora sovrintendente dell’Opera di Roma, che la raccolse e diede avvio al progetto destinato a raccogliere grandi consensi: un camion che entra in una piazza, apre il suo container e si trasforma in palcoscenico a cielo aperto. Orchestra, cantanti, luci, costumi, tutto accade lì, all’aperto, in strada, in una piazza, a pochi passi dal pubblico. Ora questo progetto, ripreso con entusiasmo dalla Fondazione CR... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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