Opera Camion 2026 il Maggio in Piazza con Gianni Schicchi di Giacomo Puccini
Il Maggio in Piazza di Arezzo porta in scena Gianni Schicchi di Giacomo Puccini nel 2026. L’evento si svolge il 27 maggio e prevede una rappresentazione dell’opera all’aperto, in strada. La produzione coinvolge artisti e coristi che si esibiranno in un contesto non tradizionale, con l’obiettivo di portare il teatro musicale direttamente tra la gente. L’iniziativa mira a rendere l’opera accessibile in un luogo pubblico, creando un’esperienza condivisa e coinvolgente.
Arezzo, 27 maggio 2026 – “E se l'opera tornasse in strada, non metaforicamente, ma davvero?” La domandaprovocazione nasceva dagli ideatori, Fabio Cherstich e Gianluigi Toccafondo che anni addietro la posero a Carlo Fuortes nel 2016, allora sovrintendente dell’Opera di Roma, che la raccolse e diede avvio al progetto destinato a raccogliere grandi consensi: un camion che entra in una piazza, apre il suo container e si trasforma in palcoscenico a cielo aperto. Orchestra, cantanti, luci, costumi, tutto accade lì, all’aperto, in strada, in una piazza, a pochi passi dal pubblico. Ora questo progetto, ripreso con entusiasmo dalla Fondazione CR... 🔗 Leggi su Lanazione.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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