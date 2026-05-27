opera camion 2026 il maggio in piazza con gianni schicchi di giacomo puccini

Notizia in breve

Il Maggio in Piazza di Arezzo porta in scena Gianni Schicchi di Giacomo Puccini nel 2026. L’evento si svolge il 27 maggio e prevede una rappresentazione dell’opera all’aperto, in strada. La produzione coinvolge artisti e coristi che si esibiranno in un contesto non tradizionale, con l’obiettivo di portare il teatro musicale direttamente tra la gente. L’iniziativa mira a rendere l’opera accessibile in un luogo pubblico, creando un’esperienza condivisa e coinvolgente.