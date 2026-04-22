Firenze inaugura il primo Centro di Giustizia riparativa della Toscana

A Firenze è stato inaugurato il primo Centro di Giustizia riparativa della Toscana, che si occupa di processi e pratiche rivolte alla riparazione dei danni causati da reati. Il servizio ha competenza sull’intero territorio regionale e si propone di offrire un’alternativa alle procedure giudiziarie tradizionali, coinvolgendo le parti interessate in percorsi di confronto e riconciliazione. La struttura rappresenta un primo esempio di approccio innovativo nel sistema giudiziario toscano.

A Firenze apre il primo Centro per la Giustizia riparativa della Toscana, con competenza sull’intero territorio regionale. L’inaugurazione si è svolta oggi alla presenza dell’assessore al Welfare del Comune di Firenze Nicola Paulesu, del presidente del Quartiere 5 Filippo Ferraro, del presidente.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Apre a Bari il Centro di Giustizia Riparativa: a cosa serve e come funzionaQuesta mattina si è svolta la cerimonia d'inaugurazione della sede in via Enrico Toti. Leggi anche: Giustizia riparativa. A Lecco il nuovo centro. Pubblico e gratuito Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Primo Centro di Giustizia riparativa della Toscana. Firenze, inaugurato il Centro per la Giustizia riparativa. È il primo della ToscanaA Firenze nasce il primo Centro per la Giustizia riparativa della Toscana, destinato a servire tutto il territorio regionale. Oggi l’inaugurazione con l’assessore al Welfare Comune di Firenze Nicola ... 055firenze.it A Matera inaugurato il 'Centro per la Giustizia Riparativa'Un modello di giustizia partecipativa, innovativo e vicino alle comunità, confermando Matera come città capofila nella promozione di percorsi di giustizia riparativa per l'intero Distretto della Corte ... ansa.it