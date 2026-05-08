Istituito il centro per la giustizia riparativa Carnevali | Impegno per vedere umanità anche nei casi più difficili

E' stato istituito un centro dedicato alla giustizia riparativa, un approccio che si concentra sulla riparazione dell’offesa e sul riconoscimento delle vittime, oltre a favorire la ricostruzione dei rapporti sociali. Il responsabile del progetto ha dichiarato che l’obiettivo è riuscire a riconoscere l’umanità anche nei casi più complessi. La giustizia riparativa si distingue così dalla semplice applicazione di sanzioni, puntando a un processo più inclusivo.

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Bergamo. Un modello che non si limita alla sanzione, ma mira alla riparazione dell’offesa, al riconoscimento della vittima e alla ricostruzione dei legami sociali: è questo il principio alla base della giustizia riparativa. La Conferenza locale del distretto della Corte d’Appello di Brescia – che comprende le provincie di Bergamo, Brescia, Mantova e Cremona – ha individuato il Comune di Bergamo quale ente locale a cui affidare la gestione del Centro dedicato. Il Centro, già avviato e che ha sede in via Borgo Palazzo, 25, è gestito dall’ Ets InConTRa, una realtà impegnata dal 2004 nello sviluppo di interventi di giustizia riparativa, finanziato interamente dal Ministero della Giustizia.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Terni, "Il centro per la giustizia riparativa diventa operativo, sarà punto di riferimento per l'Umbria"A circa otto mesi dal primo annuncio ufficiale sta per diventare operativa la nuova struttura di Borgo Rivo. Leggi anche: Aperto a Monza il Centro per la giustizia riparativa (è il 36esimo in Italia) Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Istituito il centro per la giustizia riparativa, Carnevali: Impegno per vedere umanità anche nei casi più difficili; Caltanissetta, Autismo: inviate le convocazioni per il piano personalizzato MEPA; Talassemia: 7mila pazienti in Italia, cure e sangue al centro delle priorità; Mercato Europeo: divieti e viabilità. Istituito il centro per la giustizia riparativa, Carnevali: Impegno per vedere umanità anche nei casi più difficiliCon sede in via Borgo Palazzo e gestito dall’Ets InConTra, un nuovo modello che punta alla responsabilizzazione dell’autore, al riconoscimento della vittima e alla ricostruzione dei legami sociali, an ... bergamonews.it Inaugurato a Firenze il Centro per la Giustizia riparativaA Firenze nasce il primo Centro per la Giustizia riparativa della Toscana, destinato a servire tutto il territorio regionale. Oggi l’inaugurazione con l’assessore al Welfare Comune di Firenze Nicola P ... nove.firenze.it # STALAG IV-G Fu un campo tedesco per prigionieri di guerra, istituito nei pressi di Oschatz. Venne attivato nel febbraio del 1941. Nel marzo del 1945 erano internati 5.233 prigionieri, di cui 4.457 britannici e del Commonwealth, e 776 americani. Quasi tutti er facebook #Incidente | Ciampino. Traffico rallentato in via delle Pantanelle. Istituito senso unico alternato. Sul posto soccorsi e #PoliziaLocaleCiampino. #Viabilità x.com