La gioia di Delfino | Bravo a restare lucido

Un giovane atleta ha vinto il titolo di campione italiano nella categoria Under20, ottenendo un risultato di grande rilievo. La vittoria è stata accolta con entusiasmo, e l’atleta ha riconosciuto di aver mantenuto la lucidità durante la competizione. La notizia evidenzia il successo ottenuto in una categoria importante, sottolineando l’importanza del risultato per la carriera del giovane.

Un titolo di campione italiano, soprattutto nella categoria Under20, è un successo di grandissimo rilievo e la gioia è immensa. Una gioia ingigantita dalla finale raggiunta nella gara femminile dalla gemella Lavinia: Francesco Delfino, classe 2008, ha appena vinto il campionato italiano nella specialità spada, in una disciplina sportiva nella quale l’Italia ha sempre brillato a Europei, Mondiali e Giochi Olimpici. E Francesco e Lavinia Delfino, del Circolo Ravennate della Spada possono davvero avere un futuro luminoso davanti a loro. "Il titolo italiano ha un sapore diverso – racconta lo stesso Francesco Delfino – a livello internazionale è una soddisfazione enorme, ma qui ti confronti con ragazzi che conosci da anni, con cui ti alleni anche fuori gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Nemmeno una società di terza categoria programma cosi. 25 maggio. Tra un mese e mezzo inizia il ritiro e siamo in mano a questi pazzi scriteriati. Gli stessi che avrebbero confermato il carrozzone se avessimo vinto 1 anno fa la CI e 2 se Pioli avesse battuto l x.com

Non sono un esperto della saga di Mario, ma visto che gli Yoshi sono una specie, lo Yoshi verde è diverso in ogni gioco? reddit