Convivere con un delfino in Laguna il prof Mazzariol | Mimmo sta bene godiamocelo Potrebbe restare a Venezia per sempre
Da circa un anno, un delfino vive nella Laguna di Venezia. Un docente dell’Università di Padova ha commentato che Mimmo sta bene e ha aggiunto che si può continuare a godere della sua presenza, ipotizzando che potrebbe restare nella zona per un periodo indefinito. Non sono state segnalate situazioni di disturbo o problemi legati alla convivenza tra l’animale e le persone che frequentano l’ambiente lagunare. La presenza di Mimmo ha suscitato interesse tra gli abitanti e i visitatori della zona.
Da quasi un anno il delfino Mimmo vive nella Laguna di Venezia. Abbiamo intervistato Sandro Mazzariol, docente dell’Università di Padova, per capire come sta e come convivere con lui senza disturbarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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???PESCARA NORD - DELFINO -TROVATO ? MASCHIO. Qualcuno lo conoscevo lo ha smarrito ? Ora è in stallo dai turisti che lo hanno trovato ma non possono tenerlo ? il chip verrà controllato facebook
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