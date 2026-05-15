Convivere con un delfino in Laguna il prof Mazzariol | Mimmo sta bene godiamocelo Potrebbe restare a Venezia per sempre

Da circa un anno, un delfino vive nella Laguna di Venezia. Un docente dell’Università di Padova ha commentato che Mimmo sta bene e ha aggiunto che si può continuare a godere della sua presenza, ipotizzando che potrebbe restare nella zona per un periodo indefinito. Non sono state segnalate situazioni di disturbo o problemi legati alla convivenza tra l’animale e le persone che frequentano l’ambiente lagunare. La presenza di Mimmo ha suscitato interesse tra gli abitanti e i visitatori della zona.

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