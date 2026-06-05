La gentile concessione del governo agli integralisti religiosi non solo cristiani…

Il Parlamento ha approvato il disegno di legge sul consenso informato per i corsi di educazione sessuo-affettiva nelle scuole medie e superiori. Il governo ha espresso soddisfazione per l’approvazione della legge. La normativa riguarda l’organizzazione e le modalità di svolgimento di tali corsi, prevedendo procedure di consenso da parte di studenti e genitori. La legge entrerà in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il disegno di legge sul “consenso informato” per i corsi di educazione sessuo-affettiva nelle scuole medie e superiori è stato approvato dal Parlamento, e il governo esulta. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha dichiarato che così “tuteliamo i bambini dalla confusione della. 🔗 Leggi su Today.it

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