Negli ultimi anni si osserva un calo significativo delle celebrazioni religiose come battesimi, comunioni e cresime. Questa tendenza riguarda diverse zone del paese e interessa tutte le fasce di età, con un calo più marcato tra i giovani. I dati ufficiali mostrano numeri in diminuzione rispetto al passato, confermando una diminuzione delle pratiche religiose tradizionali. Nel frattempo, anche le cerimonie di matrimonio in chiesa hanno subito una diminuzione, con un progressivo spostamento verso altre modalità di celebrazione.

Firenze, 19 maggio 2026 – Il ’Per sempre sì’, cantato da Sal Da Vinci a Sanremo, sembra essersi trasformato in un più prudente ’per sempre forse’. A raccontarlo sono i numeri della Diocesi di Firenze, che fotografano un progressivo allontanamento dai sacramenti e, più in generale, dalla dimensione religiosa tradizionale. Un cambiamento lento ma costante, che attraversa almeno due decenni e che oggi appare ormai strutturale. Il dato più evidente riguarda i matrimoni in chiesa. A parte il picco registrato nel 2007, con 1.536 celebrazioni, il trend ha continuato a scendere fino al 2024, quando le nozze religiose celebrate nella provincia di Firenze sono state 726 in meno rispetto al 2006: un crollo vicino al 50 per cento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Non solo i matrimoni in chiesa. Crollano battesimi, comunioni e cresime: è la crisi dei riti religiosi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Un attimo sospeso, carico di emozione, prima che tutto abbia inizio.

Sullo stesso argomento

Dai matrimoni alle lauree, passando per battesimi e comunioni: ecco come vestirsi per una cerimonia scegliendo outfit eleganti ma contemporaneiQuando arriva un invito, il primo pensiero è sempre lo stesso: cosa mi metto? Sapere come vestirsi per una cerimonia non è solo una questione di...

Leggi anche: Matrimoni religiosi, boom di annullamenti: «Poca consapevolezza dei doveri coniugali»

Le conseguenze dei non matrimoni E non solo la convivenza: anche 'sposarsi in Comune' (???) è peccato mortale!!! #Chiesacattolica #Sacramenti #matrimonio #sacramentodelmatrimonio #PadreSerafinoTognetti x.com

Non solo i matrimoni in chiesa. Crollano battesimi, comunioni e cresime: è la crisi dei riti religiosiI dati della Diocesi fotografano un forte calo delle celebrazioni dal 2006 al 2024. La Chiesa fa i conti con un progressivo distacco delle nuove generazioni ... lanazione.it

Sono un idiota per aver detto a mio nipote perché non credo in Dio dopo che mi ha chiesto perché non andassi mai in chiesa? reddit

Fano, i matrimoni religiosi crollano del 20%: solo una coppia su 4 si sposa in chiesa. Il vescovo: Riflesso della difficoltà a mettere su famigliaIl fenomeno è stato analizzato dal vescovo di Fano Andrea Andreozzi che ha messo in evidenza come nel numero dei matrimoni civili siano incluse quelle coppie che non professano la fede cristiana e ... corriereadriatico.it