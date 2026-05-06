6 maggio 1956 Fiorentina campione d’Italia Marco Vichi racconta il Magnifico Scudetto

Il 6 maggio del 1956 la Fiorentina vinse il suo primo scudetto, conquistando il titolo di campione d’Italia. Esattamente 70 anni dopo, un autore fiorentino ricorda quei momenti storici, raccontando la vittoria e i festeggiamenti di quell’anno. La data è ancora ricordata come un traguardo importante per il club e la città, che si sono stretti intorno alla squadra in quella stagione memorabile.

Firenze, 6 maggio 2026 - Il 6 maggio del 1956 la Fiorentina si laureava campione d’Italia per la prima volta nella sua storia. In questa giornata storica, esattamente settant’anni fa, pareggiando 1-1 a Trieste, la Fiorentina vinse dunque lo scudetto per la prima volta, a 30 anni dalla sua fondazione. I nomi di quei campioni restano scolpiti nel libro d’oro della storia del calcio: Sarti, Cervato, Magnini, Rosetta, Chiappella, Segato, Gratton, Julinho, Montuori, Virgili, Prini, Toros, Carpanesi, Bartoli, Orzan, Mazza, Bizzarri e Scaramucci. Il magnifico scudetto: proiezione del documentario di Marco Vichi Il 9 maggio alle ore 10.30, nella Sala Libero Beghi in Villa Arrivabene (piazza L.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 6 maggio 1956, Fiorentina campione d’Italia Marco Vichi racconta il Magnifico Scudetto Notizie correlate Il noir sbarca in Valdarno, incontro con Marco VichiArezzo, 7 marzo 2026 – Oggi appuntamento alla Biblioteca Ilaria Alpi di Castelfranco Piandiscò alle ore 18 per un nuovo appuntamento di Scrittori in... Marco Vichi e Luca Sommi ad AnghiariArezzo, 19 marzo 2026 – Si avvicina l'appuntamento con due eventi imperdibili in programma ad Anghiari, all’Auditorium Mascagni, luogo in cui la...