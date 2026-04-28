Al Plaza la proiezione del documentario ' Agnus Dei' di Massimiliano Camaiti
Il 29 aprile al Cinema Plaza di Napoli sarà proiettato il film Agnus Dei di Massimiliano Camaiti.Il documentario, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, racconta - spiega una nota - le mura del Monastero di Santa Cecilia in Trastevere, nel cuore di Roma, dove si rinnova ogni anno una.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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