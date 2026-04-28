Al Plaza la proiezione del documentario ' Agnus Dei' di Massimiliano Camaiti

Da napolitoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 29 aprile al Cinema Plaza di Napoli sarà proiettato il film Agnus Dei di Massimiliano Camaiti.Il documentario, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, racconta - spiega una nota - le mura del Monastero di Santa Cecilia in Trastevere, nel cuore di Roma, dove si rinnova ogni anno una.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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