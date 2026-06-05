Domenica prossima si giocherà la finale della seconda edizione della Prato School Cup tra il Gramsci Keynes e il Dagomari, che arriva dalla vittoria come campione in carica. La partita si svolgerà in un campo locale, con entrambe le squadre pronte a sfidarsi per il titolo. La finale chiuderà il torneo che ha visto diverse scuole partecipare e affrontarsi in varie sfide.

Saranno il Gramsci Keynes ed il Dagomari campione in carica le due squadre che domenica prossima si contenderanno la seconda edizione della Prato School Cup. La finalissima della competizione di calcio giovanile che sta mettendo di fronte le rappresentative degli istituti scolastici pratesi si terrà al Chiavacci tra due giorni ed inizierà alle 21:30. Nella prima fase della kermesse, nel girone A, Dagomari, Gramsci Keynes e Marconi avevano chiuso a 6 punti ciascuna (davanti al Livi Brunelleschi, a quota 0) ma a qualificarsi alle semifinali sono stati Dagomari e Gramsci per via della miglior differenza reti rispetto al Marconi. Nel girone B, il Buzzi si era invece piazzato in vetta con 7 punti, precedendo i rivali del Copernico (6 punti) e le selezioni di Rodari Cicognini (3 punti) e Datini (un punto). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La finalissima della Prato School Cup. È Gramsci Keynes contro Dagomari

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