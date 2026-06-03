Allo stadio Morgagni la finalissima dello School Football Cup Romagna 2026

Da forlitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La finalissima della School Football Cup Romagna 2026 si terrà allo stadio Morgagni, con le due squadre vincitrici delle competizioni locali. L'Armande FC, proveniente dall’Istituto Tecnico – Ragioneria di Forlì, e i Cold FC, del Liceo Scientifico, si sfideranno per il titolo regionale. La partita rappresenta l’atto conclusivo del torneo tra le scuole della zona. La data dell’evento non è ancora stata comunicata.

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Si avvicina il momento della finalissima della School Football Cup Romagna 2026, che vedrà affrontarsi le due squadre vincitrici delle rispettive competizioni cittadine, l'Armande FC (Istituto Tecnico – Ragioneria di Forlì) vincitrice della School Football Cup Forlì e i Cold FC (Liceo Scientifico. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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