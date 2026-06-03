Allo stadio Morgagni la finalissima dello School Football Cup Romagna 2026
La finalissima della School Football Cup Romagna 2026 si terrà allo stadio Morgagni, con le due squadre vincitrici delle competizioni locali. L'Armande FC, proveniente dall’Istituto Tecnico – Ragioneria di Forlì, e i Cold FC, del Liceo Scientifico, si sfideranno per il titolo regionale. La partita rappresenta l’atto conclusivo del torneo tra le scuole della zona. La data dell’evento non è ancora stata comunicata.
Si avvicina il momento della finalissima della School Football Cup Romagna 2026, che vedrà affrontarsi le due squadre vincitrici delle rispettive competizioni cittadine, l'Armande FC (Istituto Tecnico – Ragioneria di Forlì) vincitrice della School Football Cup Forlì e i Cold FC (Liceo Scientifico. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie e thread social correlati
Tredici scuole, due città e un unico sogno: riparte la School Football CupTredici scuole di Forlì e Cesena partecipano alla seconda edizione della School Football Cup Romagna 2026, un torneo dedicato alle scuole della...
Lake Como Football Cup 2026La seconda edizione della Lake Como Football Cup si terrà dall’1 al 3 maggio 2026, coinvolgendo Lecco e i Comuni vicini come sedi dell’evento.
Temi più discussi: Striscioni, fumogeni e tifo da stadio per il derby delle scuole: ragioneria trionfa alla School Football Cup; Al Morgagni Ragioneria si aggiudica la seconda edizione della SFCF; Calcio giovanile al Morgagni. Il Matteucci vince il torneo delle scuole superiori.
LA RIVINCITA È SERVITA! ?L'Armande FC (Ragioneria) si aggiudica la seconda edizione della School Football Cup Forlì battendo l'ITIS per 3-1 in un match memorabile allo Stadio Morgagni! ?Un successo meritato, celebrato davanti a un pubblico de facebook
Calcio giovanile al Morgagni. Il ‘Matteucci’ vince il torneo delle scuole superioriBattuta la rappresentativa dell’Itis Marconi, 3ª e 4ª le squadre dello Scientifico davanti a 1.300 spettatori. msn.com
Striscioni, fumogeni e tifo da stadio per il derby delle scuole: ragioneria trionfa alla School Football CupL'iniziativa, nata da un'idea di Nicolas Lazzarini, si prepara ora all'ultimo atto contro i campioni di Cesena ... forlitoday.it