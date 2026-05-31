i risultati prato school cup ok il keynes ora duello copernico dagomari

Il Keynes ha vinto 2-0 contro il Buzzi nella Prato School Cup, con un autogol di Danti e un gol di Aliperti. La squadra si è qualificata per la finale. Ora si sfideranno Copernico e Dagomari.

Un autogol di Danti ed un acuto di Aliperti ha permesso al Keynes di regolare il Buzzi con un "classico" 2-0, approdando così alla finalissima. Questo il verdetto emesso due giorni fa dalla prima semifinale della " Prato School Cup ", la rassegna di calcio giovanile giunta alla seconda edizione che mette di fronte le rappresentative degli istituti scolastici pratesi. Il Keynes aveva chiuso la fase a gironi con 6 punti, a pari merito con il Dagomari (passato come prima forza per la miglior differenza reti) e con il Marconi, che è tuttavia stato eliminato. E ha sovvertito il pronostico, considerando che i giocatori del Buzzi avevano vinto il girone B con 7 punti, precedendo di un solo punto il Copernico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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