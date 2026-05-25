Coppa dei Club Maxibon Regione Lazio | trionfa il Pad & Fit Black conquistato il pass per la finale nazionale padel MSP Italia

Il Pad & Fit Black ha vinto la Coppa dei Club Maxibon Regione Lazio, ottenendo il pass per la finale nazionale di padel MSP Italia. La manifestazione si è svolta ieri al Ponte Milvio Tennis Club, con la partecipazione di diverse realtà regionali del padel. La giornata è stata caratterizzata da partite intense e grande partecipazione, con un pubblico presente per seguire le sfide tra le squadre in gara. La competizione ha visto confronti tra squadre di alto livello nel territorio.

Grande spettacolo e tanto entusiasmo per le finali della Coppa dei Club Maxibon Regione Lazio, svolte ieri al Ponte Milvio Tennis Club, evento che ha riunito alcune delle migliori realtà del padel regionale in una giornata all’insegna dello sport e della competizione.A conquistare il titolo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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