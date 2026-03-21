Campionati di filosofia Studentessa del Montale vince la fase regionale

Una studentessa del liceo Montale di Pontedera ha conquistato la vittoria nella fase regionale dei campionati di filosofia. La ragazza, iscritta nella quinta D dell’indirizzo linguistico, si è aggiudicata il pass per le finali nazionali che si terranno a Roma dal 16 al 18 aprile. La competizione ha visto partecipanti provenienti da diverse scuole della regione.

PONTEDERA Sharon Cerretini, studentessa della 5^ D indirizzo linguistico del liceo Montale di Pontedera ha vinto la fase regionale dei campionati di Filosofia e vola alle finali nazionali in programma a Roma dal 16 al 18 aprile. I campionati di Filosofia sono una prestigiosa competizione promossa dal ministero dell’Istruzione e del merito. Sharon Cerretini ha ottenuto il primo posto sviluppando un elaborato in inglese su una tematica gnoseologica, a partire da un testo del filosofo Bertrand Russell. Un risultato che conferma l’eccellenza del liceo Montale. E’ la seconda volta negli ultimi tre anni che l’istituto si aggiudica il primo posto nella fase regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Campionati di filosofia. Studentessa del Montale vince la fase regionale Articoli correlati Caltanissetta: 40 studenti del Volta vincono i Campionati di FilosofiaQuaranta studenti del Liceo Volta di Caltanissetta hanno superato la selezione d’istituto per i Campionati di Filosofia. Campionati italiani di cucina: meritato terzo posto per studentessa del Dieffe di NoventaPer il concorso, la competizione nazionale più prestigiosa per studenti delle scuole alberghiere, Alexandra ha scelto di creare una cheesecake che... Altri aggiornamenti su Campionati di filosofia Studentessa del... Temi più discussi: Una studentessa del Montale vince i Campionati di Filosofia; Scuola, studentessa del liceo 'Montale' di Pontedera alle finali nazionali dei Campionati di Filosofia; Campionati di filosofia. Studentessa del Montale vince la fase regionale; Campionati di filosofia, uno studente del Liceo Galluppi alle fasi nazionali. In Liguria i Campionati Filosofia: i vincitori della fase regionaleCampionati Filosofia Liguria: scelti i quattro studenti per la finale nazionale 2026 a Roma. Ecco i vincitori della fase regionale. ligurianotizie.it Eccellenza marsicana ai Campionati di Filosofia: due studentesse del Liceo Torlonia alla finale nazionale di RomaAvezzano - Il pensiero critico e il rigore filosofico delle nuove generazioni tornano a dare lustro alla Marsica e all’intero Abruzzo. L’Istituto d’Istruzione Superiore Torlonia-Croce annuncia ... terremarsicane.it Campionati mondiali indoor di ATLETICA LEGGERA - Torun (Pol) - Andy Diaz Hernandez vince il salto triplo con la misura di m17,47 ed è campione del mondo indoor! Settimo classificato Andrea Dallavalle con m16,80 #FiammeGialle #NoiconVoi #informare facebook ---Analisi esclusiva --- Come riportato da diversi quotidiani come il New York Times e il The Times, la UEFA sta rivalutando l’applicazione dei VAR nei campionati europei. La BBC ha fornito i dati completi degli interventi del VAR. Io ho aggiungo le colonne d x.com